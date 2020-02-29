رئيسي يصدر تعليمات لتقليل حالات تفشي فيروس كورونا بين نزلاء السجون

جاء ذلك في تعميم اصدره رئيس السلطة القضائية، موضحا ان هذه التعليمات اتخذت في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وقرار أمانة المجلس الاعلى للأمن القومي بشان ضرورة اتخاذ الاساليب المناسبة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وبهدف منع انتقال هذا الفيروس الى داخل السجون والمؤسسات الجزائية.

وتتضمن التعليمات تقليل وتيرة اصدار أوامر ايداع المتهمين في السجون باستثناء الحالات الضرورية، واصدار احكام بديلة عن الحبس وتعليق تنفيذ العقوبات والملاحقة القضائية قدر الامكان.

وتتضمن التعليمات القضائية ايضا السماح للمدانين الذين تم التحقق من إدانتهم والمفرج عنهم حاليا بكفالة، بالعودة الى السجون حتى 22 ابريل/ نيسان القادم.

واكد آية الله رئيسي ان على جميع القضاة في المحاكم ودوائر الادعاء العام ورؤساء العدلية في المحافظات، بالاشراف على التنفيذ الصحيح لهذه التعليمات./انتهى/