123 حالة إصابة بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية "كيانوش جهانبور" اعلن ان الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ 205حالات جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد593 حالة، تعافى123 منهم في الأيام الماضية وتوفي 43 آخرون.

وأضاف، ان لا صحة للمزاعم التي تنشر في الإعلام الأجنبي، وما تقدمه وزارة الصحة كاحصائيات نهائية يتم استنتاجها حسب احدث النتائج المختبرية والفرق الوحيد مع الاختبارات الاولية هو انه في بعض الحالات قد يكون الاختبار الاول برفقة بعض مؤشرات للاصابة وتبدا الاجراءات اللازمة في المستشفيات ولكن هذه الاحصاءات لن تكون رسمية مادام لاتصبح حاسمة مع الاختبارات النهائية. /انتى/