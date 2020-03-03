نحو 400 سجل قضائي في مجال إحتكار السلع الصحية والمطهرات في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم منظمة التعزير الحكومي في ايران ياسر رايكاني اعلن: أنه منذ سبت الاسبوع الماضي (22 فبراير) تمت متابعة 400 سجل في مجال الاحتكار والتلاعب باسعار البيع وعدم بيع السلع الصحية والمطهرات، وأكثرها تتعلق بمحافظات خراسان الرضوية وطهران وهمدان وكرمانشاه.

وقال: بالنسبة لطهران تم ضبط 6 ملايين و500 الف قناع وتم تسليمها الى وزارة الصحة، كما وأن أمس الاثنين تم ضبط 16 طنا من مادة الجل المعقم.

وأضاف: وتم ضبط خمسة الاف ليتر من الكحول الطبي و30 مليون قفاز محتكر في محافظتي طهران وفارس./انتهى/.