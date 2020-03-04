طهران وأسلو تبحثان سبل التعاون المشترك لمكافحة تفشي وباء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف تهاتف مع نظيرته النرويجية أريكسن سوريدي وبحث معها سبل التعاون الثنائي المشترك بين طهران واسلو لمكافحة تفشي وباء كورونا.

والجدير بالذكر أن ظريف سبق وتحدث هاتفيا بهذا الشأن مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم .

كما وتوجه وزير الخارجية الايراني عبر تغريدة في حسابه بموقع تويتر بالشكر لمنظمة الصحة العالمية والدول التي ارسلت امدادات ومساعدات طبية لإيران لمواجهة كورونا واعلن عن الاجراءات العاجلة التي يجب أن تتخذ لمساعدة المصابي بكورونا فيروس في ايران.

هذا الى جانب ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قدم امس توضيحا حول تدابير وزارة الخارجية عقب تفشي وباء كورونا، كما أنه اعلن عن المباحثات الاتية لوزير الخارجية الايراني مع نظائره الاوروبيين في مجال مكافحة كورونا./انتهى/.