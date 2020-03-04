روحاني يتعهد بتجاوز أزمة كورونا في أقل فترة ممكنة

واشار الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء الى انتشار فيروس كورونا في البلاد وقال، ان هذا المرض تفشى في جميع محافظات البلاد تقريبا كما تفشى في الكثير من دول العالم ولابد من ان نتجاوز هذه المشكلة في اسرع وقت في ظل التدبير والتعاون مع بعض.

ونوه الى ان البعض يتلاعب بارواح الناس من خلال احتكار المواد الطبية والصحية فيما كان هنالك انتهازيون من نوع اخر في الاجواء الافتراضية ووسائل الاعلام الاجنبية وقال، ان البعض احتكروا الكمامات فيما ارتدى البعض قناع الحرص على ارواح الناس فيما هم في الحقيقة يقومون بتوتير اجواء المجتمع ويثيرون القلق في صفوف الناس ويبثون الاخبار الكاذبة بينهم.

وثمن جهود وزير الصحة والاطباء والممرضين وسائر الكوادر الطبية التي تبذل جهودا دؤوبة ليل نهار من اجل معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا واضاف، ان عبءا ثقيلا ملقى على عاتق الجميع واني اعد شعبنا العزيز باننا وفي ظل التخصص الرفيع لاطباء البلاد وارادة وعزم الممرضين والاطباء وايثار وتضحيات وتعاون الشعب سنتجاوز هذه المشكلة بادنى الاضرار وفي اقصر فترة زمنية ممكنة ان شاء الله تعالى.

يتبع ...