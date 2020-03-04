وزير الصحة الأرميني يشيد بإجراءات ايران في احتواء أزمة كورونا

وتحدث وزير الصحة الأرميني هاتفيا مع وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني مسعود نمكي حيث أشاد بجهود إيران لاحتواء تفشي فيروس كورونا، كما وأقر بأهمية إجراءات النظام الصحي الإيراني، وأشاد بجهود بلادنا لمكافحة كورونا، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وأعرب عن أمله في أن ينجح النظام الصحي الإيراني ، باتخاذ تدابير لمكافحة هذا المرض.

كما أعلن سعيد نمكي، وزير الصحة والتعليم الطبي، في الاتصال الهاتفي، عن اتخاذ تدابير واسعة وترتكز على معايير منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء البلاد، لا سيما لتعزيز الصحة في المحطات الحدودية، وكذلك لإجراء فحوصات طبية للمسافرين الوافدين والخارجين في المطارات الدولية ومحطات الحدود البرية في البلاد، مؤكدا على أهمية وتعزيز المراقبة الصحية عند المعابر الحدودية النشطة ، لترانزيت البضائع والامتثال لتدابير الإنفاذ الوقائي والضوابط الصحية المشتركة.

علما ان مساعد وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، "علي رضا رئيسي" أعلن امس ان عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع الى 77 شخصا والمصابين 2336 وعدد المتعافين 435 شخصا .