معركة سراقب الليلية يجب ان تلفت إنتباه "إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي ان موقع نيتسيف الإسرائيلي" اعتبر معركة سراقب في الظلام الدامس امر ملفت للنظر ويجدر الإهتمام به مشيراً إلى النصر في معركة سراقب له أثر مباشر على الكيان الصهيوني.

وأضاف الموقع انه وعلى جانب آخر من النصر السوري فيجب على "إسرائيل" أن تولي اهتمامًا وثيقًا لأنه له تأثير مباشر عليها أيضًا..

- وتابع تقرر القيادة السورية العليا في شمال سوريا القيام بضربة تكتيكية مذهلة عندما يتم إرسال قوات حزب الله الخاصة في الليل، إلى جانب القوة السورية المحدودة، تتسلل إلى المدينة وتصل إلى مواقع المسلحين وتقاتل في ظلام دامس ما يدل على مستوى هذا الجندي وقدرته على القتال.

- لقد أدى الهجوم الليلي الذي فاجئ قوات المسلحين في سراقب إلى الحد بشكل كبير من فعالية المسلحين، وبعد ساعات قليلة من الفجر، بينما تدفقت التعزيزات العسكرية السورية والإيرانية على خطوط القتال، بدأ المسلحون بالانسحاب السريع من جميع احياء المدينة.

- لماذا هذه المعركة مثيرة للاهتمام لإسرائيل؟

لأن حزب الله شن هجوماً واسع النطاق نسبياً على الخطوط الأمامية بشكل منسق مع كل القوات في الليل.

وهذه هي المرة الأولى التي يشن فيها حزب الله، حملة واسعة النطاق نسبياً في الليل، وقد يكون لديه قانون يهدف إلى مفاجأة "إسرائيل" في حالة اندلاع أعمال القتال، على وجه التحديد في خرق ليلي والاستيلاء على موقع على "الأراضي الإسرائيلية" قبل الفجر.

- تضيف هذه المعركة الكثير إلى القدرات العسكرية لحزب الله المؤكدة بشكل عام، وللحرب الليلية في الأطر العسكرية الكبيرة على وجه الخصوص.

النصر الذي تحقق في سراقب يزيد من هذا الاحتمال ويجب ان تتذكر القيادة هذا اليوم جيداً. /انتهى/