الصين تدعو لتعزيز التعاون الدولي مع ايران لمكافحة كورونا والغاء الحظر الامريكي بهذا الصدد

وقال جيان في مؤتمره الصحفي اليومی في بكين الخمیس ان الصين ارسلت مساعدات طبية تشمل العدة الطبية (كيت) لتشخيص الفيروس وكميات من الاجهزة الطبية الى ايران منذ تفشي الفيروس فیها وستواصل دعمها لطهران قدر الامكان.

كما طلب المتحدث باسم الخارجية الصينية من المجتمع الدولي زيادة تعاونه مع ايران في سیاق المساعدة على تعزيز الصحة العامة على الصعيد العالمي.

وحول الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران خاصة في هذه الظروف الحساسة التي تواجهها ايران بسبب فيروس كورونا قال، ان الحظر الاحادي فضلا عن كونه جعل الامر اكثر صعوبة على ايران فانه يعتبر عملا لاانسانيا.

ودون الاشارة الى اسم اميركا قال، اننا نطلب من الطرف المعني الغاء الحظر فورا عن ايران والا يعيق اجراءات ايران وجهود العالم للمكافحة الشاملة لفيروس كورونا.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الصيني الى ان بلاده بعثت فريقا من الخبراء الصينيين الذين يتعاونون الان مع زملائهم الايرانيين وخبراء منظمة الصحة العالمية.

واعتبر الصين وايران شريكين استراتيجيين لم يفقدا الثقة والدعم المتبادل والتضامن بينهما في كل الظروف.