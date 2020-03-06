محسن رضائي: ما يحصل في الهند كارثة إنسانية مروعة

واضاف رضائي في تغريدة له يوم الخميس على حسابه بموقع تويتر: بمعنى آخر، فان تزامن الإبادة الجماعية في ميانمار مع زيارة هيلاري كلينتون وارتكاب الفظائع في الهند تزامنا مع زيارة ترامب، يثبت أن الغربيين يغضون النظر عن الجرائم المنسقة مع الزعماء الأمييكيين ويستثنون ذلك من التحقيقات حول حقوق الإنسان!

وتابع المسؤول الايراني قائلا: إن حدوث ظواهر إرهابية، بما في ذلك داعش والإبادة الجماعية في ميانمار، يثبت ان الافكار المتطرفة والخطيرة ضد المسلمين تم التخطيط لها والتخطيط لها في اجهزة المخابرات الغربية، وخاصة الكيان الصهيوني.

واردف رضائي قائلا: وتبعا لذلك، فإن جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) في الهند استثمر بكثافة لتنفيذ هذه الحوادث المتطرفة، وستواجه الحكومة الهندية أياما مظلمة إذا لم تكن في حالة تأهب ولم تقطع الأيدي الغامضة للكيان الصهيوني في بلادها./انتهى/.