الكويت تعلن عن استعدادها للتعاون مع ايران في مواجهة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف تحدث صباح اليوم الجمعة هاتفيا مع نظيره الكويتي احمد ناصر الجابر الصباح، حيث أعلن الاخير عن استعداد بلاده للتعاون وارسال المساعدات لإيران من اجل مواجهة فيرون كورونا.

وبدوره ابدى ظريف شكره وتقديره لهذا الموقف الكويتي واعلن عن الاحتياجات العاجلة لإيران، كما أكد ان مواجهة كورونا فيروس تتطلب تعاون اقليمي ودولي، وأشار الى اجراءات ايران في هذا المجال، معلنا عن استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون وتبادل خبراتها في على هذا الصعيد من أجل اجتثاث هذا وباء كورونا./انتهى/.