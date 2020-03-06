  1. السياسة
٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧

احباط عملية إستهداف صاروخي لبغداد بأربعة صواريخ

احباط عملية إستهداف صاروخي لبغداد بأربعة صواريخ

افصحت خلية الاعلام الامني في العراق عن احباط عملية استهداف صاروخي لبغداد عبر اربعة صواريخ من نوع كاتيوشا.

وقالت الخلية في بيان، ان "صاروخا نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة وسقط في منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون ، دون خسائر تذكر".
 
واضافت ان "قواتنا الامنية استطاعت ايضا من ابطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق".

رمز الخبر 1902592

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