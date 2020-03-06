احباط عملية إستهداف صاروخي لبغداد بأربعة صواريخ

وقالت الخلية في بيان، ان "صاروخا نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة وسقط في منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون ، دون خسائر تذكر".



واضافت ان "قواتنا الامنية استطاعت ايضا من ابطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق".