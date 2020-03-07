وفاة النائبة الايرانية "فاطمة رهبر" اثر نوبة قلبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائبة في مجلس الشورى الاسلامي "فاطمة رهبر" توفت مساء أمس الجمعة، اثر نوبة قلبية في أحدى المستشفيات في طهران.

ويذكر أن الراحلة كانت تتولى منصب نائب رئيس اللجنة الثقافية في الدورة السابعة والثامنة في البرلمان الايراني، وفي الدورة التاسعة تولت منصب نائب رئيس لجنة "البند التسعون من الدستور" وايضا رئيس لجنة المرأة والاسرة في البرلمان، واضافة الى ذلك عينت مساعدة لرئيس لجنة الامام الخميني للإغاثة في شؤون المرأة والاسرة بعد تولي برويز فتاح رئيسا لهذه اللجنة.

كما وتم اختيارها نائبة في الدورة الـ11 لمجلس الشورى الاسلامي ضمن قائمة "وحدت" كونها حازت على المركز الـ12 في الدوائر الانتخابية لمدن طهران وري وشميرانات واسلامشهر ضمن محافظة طهران، بعد حصولها على 787،485 صوت./انتهى/.