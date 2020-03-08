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٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٣:٥٤

اسماعيل هنية يعزي قائد الثورة الإسلامية بوفاة شيخ الإسلام

اسماعيل هنية يعزي قائد الثورة الإسلامية بوفاة شيخ الإسلام

قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، التعازي إلى آية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي، بوفاة السفير حسين شيخ الإسلام رئيس لجنة دعم الانتفاضة الفلسطينية، ومستشار وزير الخارجية، ورئيس العلاقات الدولية في مجمع التقريب بين المذاهب، والذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال هنية في رسالة التعزية: "تلقينا في قيادة حماس ببالغ الحزن والرضا والتسليم، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأخ الكبير الدبلوماسي حسين شيخ الإسلام، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف عائلته وإخوانه ومحبيه في هذا المصاب خيرًا".

وأشاد هنية بسيرة الفقيد، مثمنًا مواقفه الثابتة والراسخة في مناصرة فلسطين وقضيتها العادلة، والجهود الكبيرة التي كان يقوم بها في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، إضافة إلى الأدوار المقدرة في التقريب بين أطياف الأمة حيث كان عنوانًا للتسامح والوحدة والتآلف والتضامن.

المصدر : العهد

رمز الخبر 1902648

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