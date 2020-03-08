شمخاني يؤكد استعداد طهران لمساعدة بغداد في احتواء فيروس "كورونا"

وخلال مؤتمره الصحفي المشترك مع مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض، اثر المحادثات التي جرت بينهما في بغداد صباح اليوم الاحد، اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة والبرلمان والشعب العراقي بمظاهراته المليونية التي طرح فيها مطلب المنطقة باسرها في اخراج القوات الاميركية من العراق، بانها جديرة بتقدير خاص.

واكد شمخاني بان الصهاينة هم ضد امن واستقرار المنطقة واضاف، اننا نامل بان يصل اليوم الذي لا يكون فيه اثر للصهاينة في هذه المنطقة التي نعيش فيها.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمنى الامن والاستقرار للعراق على الدوام، ولاشك ان العراق بامكانه ان يؤدي دورا في القضايا الاقليمية والعالمية في المستقبل القريب.

وتابع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، انه ومنذ العام 2003 ، يتعزز التعاون والتشاور والمشاركة والدعم بين حكومتي وشعبي ايران والعراق يوما بعد يوم في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والعلاجية.

واوضح شمخاني انه تم خلال المحادثات مع مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض البحث والتشاور حول مختلف القضايا الامنية والاقليمية ودور العراق المهم في مختلف الاصعدة.

بدوره اكد الفياض "على اهمية التعاون المشترك بين العراق وايران في مواجهة خطر مرض كورونا كما تعاونا سابقاً في مواجهة داعش الارهابي".

واضاف الفياض ان "الشعب العراقي شعب مكافح وصابر وسيتجاوز المحن وهو يتطلع لواقع سياسي جديد من خلال قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة بما يسهم في انطلاقة جديدة للعراق في المحافل الدولية والاقليمية تضعه في مكانته المناسبة".

من جانبه أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني استعداد بلاده لمساعدة العراق في الحرب ضد كورونا مؤكدا على اهمية تعزيز التعاون لا سيما في المجالات الصحية والعلاجية لمواجهة مخاطر كورونا، مضيفا ان "الشعب العراقي شعب يستحق الاستقرار وان العراق يجب ان يستعيد دوره الاقليمي والدولي".

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى./انتهى/