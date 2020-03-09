"مجتهد": السلطات السعودية أوقفت الدراسة لأسباب أمنية

اوضح مجتهد ان "ايقاف الدراسة جاء ضمن اجراءات أخرى لم تعلن وليس لها علاقة بكورونا معظمها إجراءات أمنية يبدو أن ابن سلمان يرتب لأمر ما خلال الأيام القادمة".

و أصدرت السعودية، مساء امس الأحد، قرارًا بتعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعية بالمملكة.

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتقل ثلاثة من كبار أمراء آل سعود، لأسباب غير معروفة حتى الآن، بحسب مصدر من أقارب العائلة المالكة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

والمعتقلون هم الأمير أحمد بن عبد العزيز، ونجله الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد السابق محمد بن نايف وشقيقه الأصغر نواف بن نايف، بحسب نيويورك تايمز.

وبحسب الصحيفة فقد تمت الإغارة على موقع تخييم محمد بن نايف ونواف بن نايف قرب الرياض مساء الخميس، حيث اعتاد على استقبال مسؤولين أمريكيين هناك أيام مسؤوليته، وتم أخذهما وقطع الاتصالات عن الموقع وتم إبلاغهما باتهامات الخيانة الموجهة لهما.