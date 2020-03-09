لاريجاني يفصح عن قرارات تُلزم كافة الاجهزة بالتعاون مع لجنة مكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اليوم الاثنين عقدت جلسة طارئة في مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة وزير الصحة مسعود نمكي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني واعضاء لجنة الصحة والعلاج الطبي في المجلس وعدد آخر من النواب، حيث أشار لاريجاني الى تمدد أزمة كورونا في البلاد رغم الاجراءات التمهيدية التي قد اتخذت لمنع استشراء الفيروس.

وأكد لاريجاني على أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يجب أن تتمتع بقدرة كافية ومن هذا المنطلق أصدر المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني قرار ينص على ان كافة الاجهزة والجهات في البلاد يجب أن تتبع إجراءات اللجنة المذكورة.

وأكد: أمس في اجتماع المجلس الاعلى للأمن القومي تم تقديم تقرير حول المساعدات التي يجب أن تقدمها الاجهزة ومختلف الجهات في مجال مكافحة كورونا وأيضا أصدر هذا المجلس قرارات في خصوص طريقة تعاون باقي الاجهزة مع لجنة مكافحة كورونا.

وأشار لاريجاني أنه بسبب قرار لجنة مكافحة كورونا تم الغاء كافة الجلسات العلنية لمجس الشورى الاسلامي، وجلسة اليوم عقدت بهدف أن يتم مناقشة موضوع كورونا بمشاركة النواب في لجنة الصحة والعلاج الطبي ونواب آخرون هم على علم بما يجري بباقي المدن والمحافظات، كي يتم اتخاذ قرارات بصدد مكافة وباء كورونا.

والجدير بالذكر أنه في بداية هذه الجلسة قدم وزير الصحة ورئيس لجنة مكافحة كورونا تقرير حول الاجراءات والتدابير المتخذه لحد الان./انتهى/.