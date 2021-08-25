أولويتنا تأمين سلامة الشعب ومواجهة جائحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد رضا بورابراهيمي قال في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي مساء (الأربعاء) خلال تحذير شفهي جاء فيه: بحسب موافقات مقرمكافحة كورونا ، تم تخصيص مليار يورو من صندوق التنمية الوطني لمكافحة مرض كورونا".

وكما أكد على ضرورة الإعلان وتحديد موارد صندوق التنمية الوطني والأموال المخصصة للمقر الوطني لمواجهة كورونا.

وقال ممثل أهالي كرمان في مجلس الشورى الإسلامي: "الوضع في البلاد ليس جيداً من حيث عدد المرضى وضحايا فيروس كورونا وقد تفشى في كل المحافظات، لذلك نطلب من وزير الصحة المستقبلي اتخاذ الإجراءات الأساسية لحل هذه المشكلة ".

وتابع: "استغلال قدرات الدول المختلفة لاستيراد اللقاحات ضرورة ويجب أن يكون هذا الموضوع على جدول الأعمال".

وردا على هذا التصريح محمد باقر قاليباف بالقول: "بالتأكيد الأولوية الأولى للبرلمان والحكومة هي الصحة ومحاربة جائحة كورونا ، لأن حياة الناس في خطر ، وسنتابع بالتأكيد هذه المسألة"./انتهى/