  1. السياسة
١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:١٣ م

العميد اشتري :

قوات الشرطة وحماة السلامة كتفاً إلى كتف في مواجهة "كورونا"

قوات الشرطة وحماة السلامة كتفاً إلى كتف في مواجهة "كورونا"

أشار قائد قوى الامن الداخلي إلى الجهود المبذولة في مكافحة كورونا قائلاً : "ان قوات الشرطة في ارجاء البلاد تقف بكل شجاعة الى جانب الكوادر الطبية والتمريضية دعما لتضيحاتها وجهودها الدؤوبة في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وخلال تصريحه اليوم الخميس بمقر مكافحة كورونا التابع لقوى الامن الداخلي (في طهران)، اعرب قائد قوى الامن الداخلي "العميد حسين اشتري" عن تقديره لجهود الاطباء والممرضين في ظل الظروف الراهنة؛ مؤكدا ان جميع المنتسبين الى قوى الامن الداخلي يواصلون مهامهم بكل شجاعة وحرص في هذا الخصوص، كما دعا هذه القوات الى رعاية شاملة للمعايير والتعليمات الصحية والوقائية حفاظا على سلامتهم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق العميد اشتري الى الاخبار المزيفة والشائعات المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس كورونا والتي تستهدف معنويات الشعب الايراني؛ مؤكدا ان قوى الامن الداخلي لن تسمح للمتربصين بركوب الامواج خلال الظروف الراهنة اطلاقا. /انتهى/

رمز الخبر 1902744

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