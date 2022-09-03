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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:١٦ م

العميد اشتري:

قوى الامن الداخلي لن تكف عن مواجهة التهديدات والغزو الثقافي من جانب العدو

قوى الامن الداخلي لن تكف عن مواجهة التهديدات والغزو الثقافي من جانب العدو

اكد القائد العام لقوات الامن الداخلي بالجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حسين اشتري، خلال اللقاء مع اعضاء المجلس الاعلى لـ "رابطة مدرسي الحوزة العلمية" في محافظة قم المقدسة، بان هذه القوات لن تكف عن مواجهة التهديدات والغزو الثقافي من جانب العدو اطلاقا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد اشتري ادلى بهذا التصريح اليوم السبت، خلال اللقاء مع اعضاء المجلس الاعلى لـ "رابطة مدرسي الحوزة العلمية" في محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران).

وقدم قائد قوى الامن الداخلي في هذا الاجتماع، تقريرا حول الاجراءات والخطط المحددة لقوات الشرطة في اطار مواجهة الجرائم والاضرار الاجتماعية الناجمة عنها، بما في ذلك الجرائم المنظمة والجرائم السيبرانية على صعيد البلاد.

وقال العميد اشتري : ان قوات الامن الداخلي الايرانية عازمة على مواجهة التهديدات والغزو الثقافي الذي يشنه الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية، ولن تكف عن هذا المسار اطلاقا.

/انتهى/

رمز الخبر 1926355
https://ar.mehrnews.com/news/1926355/

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