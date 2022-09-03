قوى الامن الداخلي لن تكف عن مواجهة التهديدات والغزو الثقافي من جانب العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد اشتري ادلى بهذا التصريح اليوم السبت، خلال اللقاء مع اعضاء المجلس الاعلى لـ "رابطة مدرسي الحوزة العلمية" في محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران).

وقدم قائد قوى الامن الداخلي في هذا الاجتماع، تقريرا حول الاجراءات والخطط المحددة لقوات الشرطة في اطار مواجهة الجرائم والاضرار الاجتماعية الناجمة عنها، بما في ذلك الجرائم المنظمة والجرائم السيبرانية على صعيد البلاد.

وقال العميد اشتري : ان قوات الامن الداخلي الايرانية عازمة على مواجهة التهديدات والغزو الثقافي الذي يشنه الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية، ولن تكف عن هذا المسار اطلاقا.

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