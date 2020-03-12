روحانی یصدر قانون تأمین إحتياجات 4 محافظات لمواجهة "کورونا"

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أجرى إتصالاً هاتفياً مع محافظي المحافظات الأربعة "البرز، أصفهان، مركزي، وخراسان رضوي" واطلع على آليات العمل بالقوانين الصادرة في سبيل مكافحة فيروس "كورونا"، وأصدر خلال حديثة القوانين اللازمة لتأمين إحتياجات المحافظات الأربع لمواجهة فايروس "كوفيد_19"

وحث رئيس الجمهورية خلال إتصاله المحافظين على تششجيع الناس على البقاء في البيوت في هذه الفترة وذلك أن البيوت أأمن مكان لسلامة العوائل، وذلك من أجل إستئصال شيوع الفايروس.

وأصدر "روحاني" القوانين اللازمة من أجل تسريع العمل فيما يتعلق بالأمور الصحية الخاصة بعطلة النيروز "عطلة بداية الربيع".

وادلى محافظي المحافظات الأربعة "البرز، أصفهان، مركزي، وخراسان رضوي" بتقارير مفصلة لرئيس الجمهورية، شرحوا خلالها آليات العمل والخطوات المتبعة من جانبهب فيما يتعلق بتنفيذ قوانين هيئة مكافحة فيروس "كورونا". /انتهى/