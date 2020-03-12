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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٢٤ م

خلال مکالمة هاتفیة له؛

روحانی یصدر قانون تأمین إحتياجات 4 محافظات لمواجهة "کورونا"

روحانی یصدر قانون تأمین إحتياجات 4 محافظات لمواجهة "کورونا"

قال رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة انه أصدر قانون تامین إحتیاجات کلاً من محافظة البرز، أصفهان مرکزی، وخراسان رضوی وذلک لمکافحة الفیروس المستجد "کوفید_19" المعروف ب"کورونا".

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أجرى إتصالاً هاتفياً مع محافظي المحافظات الأربعة "البرز، أصفهان، مركزي، وخراسان رضوي" واطلع على آليات العمل بالقوانين الصادرة في سبيل مكافحة فيروس "كورونا"، وأصدر خلال حديثة القوانين اللازمة لتأمين إحتياجات المحافظات الأربع لمواجهة فايروس "كوفيد_19"

وحث رئيس الجمهورية خلال إتصاله المحافظين على تششجيع الناس على البقاء في البيوت في هذه الفترة وذلك أن البيوت أأمن مكان لسلامة العوائل، وذلك من أجل إستئصال شيوع الفايروس.

وأصدر "روحاني" القوانين اللازمة من أجل تسريع العمل فيما يتعلق بالأمور الصحية الخاصة بعطلة النيروز "عطلة بداية الربيع".

وادلى محافظي المحافظات الأربعة "البرز، أصفهان، مركزي، وخراسان رضوي" بتقارير مفصلة لرئيس الجمهورية، شرحوا خلالها آليات العمل والخطوات المتبعة من جانبهب فيما يتعلق بتنفيذ قوانين هيئة مكافحة فيروس "كورونا". /انتهى/

رمز الخبر 1902747

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