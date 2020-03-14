"كورونا" يصل موريتانيا قادما من أوروبا

وقالت الوزارة في بيان لها مساء الجمعة، إن "الحالة التي تم تسجيلها هي لأجنبي قدم إلى البلاد من أوروبا في التاسع من آذار/ مارس الجاري"، دون الإشارة إلى جنسيته أو هويته.



وبحسب البيان فإن الشخص الذي أعلنت إصابته كان قد عزل نفسه في اليوم الثاني لقدومه لموريتانيا بعد أن علم أن صديقا كان مقيما معه في أوروبا أصيب بالفيروس.



وأضاف البيان : "صباح الجمعة تأكدت وزارة الصحة من عزل المعني وتم أخذ عينات تم فحصها، وتأكدت إيجابيتها مساء اليوم ذاته لتكون هذه أول إصابة في البلاد".



وشدد البيان على أن "كل الإجراءات اللازمة من حجز وبحث عن كل من جاوره لعزله تم اتخاذها".

عربي 21