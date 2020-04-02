مساعدةبقيمة نصف مليون دولار يقدمها صندوق اوبك للتنمية لمكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن غريب آبادي قال في تصريح للصحفيين الاربعاء، ان هذه المساعدة ستقدم عن طريق منظمة الصحة العالمية لشراء معدات طبية فورية للمستشفيات في البلاد.

يذكر ان عددا من الدول والمنظمات الدولية بادرت لغاية الى الآن الى تقديم مساعدات طبية او مالية لايران لدعم برامجها لمكافحة فيروس كورونا.

وكان مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي جهاد الازعور، قد اعلن ان الصندوق وبعد تلقيه طلبا من ايران للحصول على تسهيلات مالية لمواجهة فيروس كورونا، يجري محادثات مع المسؤولين الايرانيين في الوقت الحاضر لمنح قرض لايران.

وكان محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، قد اعلن قبل فترة بان ايران وجهت طلبا الى رئيس صندوق النقد الدولي للاستفادة من حقها في الحصول على تسهيلات مالية فورية بقيمة 5 مليارات دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا. /انتهى/