"كورونا" هجوم بيولوجي أمريكي/ يجب ان تشتكي إيران من تصرف امريكا

وصرح ججة الإسلام "محمود نبويان" فيما يتعلق بإحتمالية كون فايروس "كورونا" هجوماً بيولوجياً شنتهة أمريكا على البلاد: هناك إحتمال كبير أن يكون فايروس "كورونا" هجوماً بيولوجياً شنته أمريكا علينا.

وأضاف ممثل طهران في البرلمان الإيراني: في حال وصلنا إلى الأسانيد والوثائق التي تدين امريكا، فلن نتوانا عن محاكمتها والشكاية من أعمالها العدائية اللاإنسانية، وذلك كي تتشجع الدول المتضررة وتتعاون مع إيران في هذا السبيل.

وتابع " نبويان" كما طورنا قدراتنا في الامور الدفاعية واجبرنا العدو على التراجع، علينا أن نطور أنفسنا في الامور " البيولوجية" حتى لا يتجراً العدو أذية الناس الأبرياء بهذا السلاح. /انتهى/