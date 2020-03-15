  1. السياسة
١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٠٩ ص

نبويان في حديث له مع مهر

"كورونا" هجوم بيولوجي أمريكي/ يجب ان تشتكي إيران من تصرف امريكا

"كورونا" هجوم بيولوجي أمريكي/ يجب ان تشتكي إيران من تصرف امريكا

قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني الجديد: وزارة الخارجية ولجنة الأمن القومي يدرسون إحتمالية كون "كورونا" هجوماً بيولوجياً امريكياً، وفي حال حصلنا على الوثائق المطلوبة سوف نشتكي من امريكا.

وصرح ججة الإسلام "محمود نبويان" فيما يتعلق بإحتمالية كون فايروس "كورونا" هجوماً بيولوجياً شنتهة أمريكا على البلاد: هناك إحتمال كبير أن يكون فايروس "كورونا" هجوماً بيولوجياً شنته أمريكا علينا.

وأضاف ممثل طهران في البرلمان الإيراني: في حال وصلنا إلى الأسانيد والوثائق التي تدين امريكا، فلن نتوانا عن محاكمتها والشكاية من أعمالها العدائية اللاإنسانية، وذلك كي تتشجع الدول المتضررة وتتعاون مع إيران في هذا السبيل.

 وتابع " نبويان" كما طورنا قدراتنا في الامور الدفاعية واجبرنا العدو على التراجع، علينا أن نطور أنفسنا في الامور " البيولوجية" حتى لا يتجراً العدو أذية الناس الأبرياء بهذا السلاح. /انتهى/

رمز الخبر 1902805

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