نتانياهو يستنجد نظيره الهندي لمواجهة "كورونا"

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، هاتف نظيره الهندي، ناريندرا مودي، بطلب استغاثة عاجلة لتوريد مواد طبية وأقنعة واقية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد في "إسرائيل".

وأفادت القناة بأن نتنياهو يعلم أن الهند قررت منع تصدير الأقنعة الواقية والمواد الطبية للخارج، ولكن نتنياهو تقدم بطلب شخصي لنظيره مودي، لاستثناء بلاده من هذا القرار.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، إيتمار غروتو، أن الهند وافقت بالفعل على الطلب الإسرائيلي، مؤكدا أن أغلب المواد الخام الطبية والدوائية يتم تصديرها من الهند.

ونوهت القناة إلى أن الهند تضم أكبر شركة حول العالم لتصنيع الأقنعة الواقية.

وفي السياق نفسه، أفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، السبت، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" وصل إلى 154 حالة، من بينهم 3 إصابات وصفت بالخطيرة، و7 إصابات في حالة متوسطة و144 إصابة طفيفة.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه من بين الـ154 حالة، يوجد 17 حالة في طريقها للشفاء، و25 في بيوتهم، وتم خروج 4 بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، أعطى نتنياهو، الخميس الماضي، أمرا بإغلاق معظم المدارس في البلاد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة.

وأشار نتنياهو إلى أن: " 60-70 في المئة من المواطنين سيصابون بالفيروس، وهدفنا الرئيسي هو تخفيف انتشار كورونا ونحن في سباق مع الوقت لإيجاد لقاح له".

وأضاف: "فيروس كورونا كارثة كبيرة جدًا ونتمنى أن نتخلص منه خلال شهور".