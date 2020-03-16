برلمانية إيرانية: الحظر الأميركي يعرض صحة النساء الايرانيات الى مخاطر

وفي برقية وجهتها فریدة اولاد قباد الى رئيس تكتل النساء القادة في العالم ورد فيها ان النقص في الامكانيات الصحية والطبية جراء الحظر اللاشرعي خلق تهديدات على سلامة و صحة المرأة في ايران جسماً وروحاً مايثير قلقاً واسعاً.

ودعت النائبة الايرانية، في البرقية، رئيسة تكتل النساء القادة في العالم سيلفانا كوتش مهرين الى أن تعمل مع النساء القادة في العالم وفق مسؤولياتهن حول المرأة ورفع صرخات النساء في ايران الى جميع ارجاء العالم ومشاركة المنظمات الدولية والاقليمية في المطالبة بإزالة الحظر الظالم واللاانساني والمعادي الذي تفرضه اميركا على الشعب الايراني لاسيما في المجالات الطبية والصحية والذي أسفر عن وضع عقبات على طريق مكافحة فيروس كورونا.