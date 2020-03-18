اليونان تطالب بإلغاء الحظر الأمريكي ضد ايران والحفاظ على الاتفاق النووي

وجاء ذلك خلال لقاء السفير الايراني في اثينا احمد نادري واندرياس باباداكيس أمس الثلاثاء، حيث قال المسؤول في الخارجية اليونانية، اننا ندعو الى الحفاظ على الاتفاق النووي ومكتسباته الايجابية ومن ضمنها الغاء اجراءات الحظر الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما اشار الى جهود الكوادر الطبية الايرانية في مواجهة فيروس كورونا ، مشيدا باجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية المتخذة في هذا المجال.

ولفت باباداكيس الى تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم واضاف، ان تفشي فيروس كورونا تحول الى معضلة عالمية وان مواجهة هذه الظاهرة بحاجة الى تعاون دولي.

من جانبه شرح السفير الايراني خلال اللقاء احدث التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، واعتبر اجراءات الحظر الاميركية الاحادية واللاقانونية عقبة كبيرة جدا في مسار حصول الشعب والحكومة في ايران على الامكانيات والمعدات الصحية اللازمة لمكافحة هذا الفيروس، واصفا اجراءات الحظر بانها جريمة ضد الانسانية وتهديدا للصحة الدولية.

ودعا السفير الايراني الى ادانة الحظر الاميركي الظالم من قبل جميع دول العالم ومنها اليونان.