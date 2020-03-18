روحاني: العدو فشل في إركاع الشعب الايراني عبر الضغوطات الإقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني صرح على هامش إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء في مجمع سعدآباد، صرح: أن العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس) يعتبر عام الفخر والشموخ للشعب الايراني، إذ أن العدو حاول عبر مختلف المجالات وتعقيد الأمور لإركاع الشعب الايراني، لكن الشعب تمكن من خلق ملحمة من الكارثة، ونصر من الملحمة.

وبارك روحاني للشعب الايراني حلول العام الهجري الشمسي الجديد واعياد النوروز، مشيرا الى ان العامين الماضيين وخاصة العام الحالي الذي نعيش نهاياته شهدا اقصى الضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني وخاصة في مجال النفط ، لكن هذه الضغوط وبرغم ما تسببت به من مشاكل ، فانها خلقت ايضا العديد من النجاحات الكبيرة.

واشار روحاني الى ان ايران طوت خلال العام المنصرم ولأول مرة في تاريخها اول ميزانية لم تعتمد على النفط، وكذلك هي ميزانية العام القادم.

وحول القضايا السياسية والامنية في العام الايراني المنتهي ، اشار روحاني الى الخطوات التي اتخذتها ايران تجاه الدول التي لم تلتزم بتعهداتها تجاه الجمهورية الاسلامية في اطار الاتفاق النووي، وتحدث عن المراحل الخمس التي اتخذتها ايران في هذا المجال، كما وعد روحاني بانه سيتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل في 8 ابريل القادم - اليوم الوطني للصناعات النووية - .

كما تطرق الرئيس روحاني الى النجاحات التي حققتها ايران في المحاكم الدولية ضد امريكا ، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية واجهت بثبات كل المؤامرات الامريكية .

وذكَر روحاني بجريمة امريكا في اغتيال القائد الكبير قاسم سليماني ، مؤكدا ان ايران لم ولن تنسى هذه الجريمة، كما اشار الى الهجمة الصاروخية التي نفذتها قواتنا المسلحة على قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق ردا على الجريمة، وهو اول رد تتلقاه امريكا وبشكل قاطع على جرائمها الوحشية.

ونبه روحاني الى انه ورغم الضغوط التي يتعرض لها الشعب والبلاد فان الحكومة استطاعت هذا العام زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20 بالمئة ، وستقوم بتطبيق هذه الزيادة في العام القادم ايضا، كما ان الرواتب تسلم في وقتها ولم يحدث أي تاخير حتى في تسديد رواتب المتقاعدين ، كما تم تقديم رزم مساعدات لستين مليون مواطن./انتهى/.