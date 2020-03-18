إزاحة الستار عن طابع ذكرى خاص بالكوادر الطبية المكافحة لوباء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني قام صباح اليوم الاربعاء وعلى هامش إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مجمع سعدآباد الثقافي، بإزارحة الستار عن طابع ذكرى "المجاهدين في الصفوف الأمامية في الحرب ضد كورونا"، لتقدير وتكريم الأطباء والممرضين والطاقم الصحي والعلاجي الذين بذلوا قصارى جهدهم في سبيل مكافحة وباء كورونا المستجد، بإعتبرا أنهم "أبطال الوطن".