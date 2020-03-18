  1. السياسة
١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٣:٠٩ م

على يد روحاني:

إزاحة الستار عن طابع ذكرى خاص بالكوادر الطبية المكافحة لوباء كورونا

إزاحة الستار عن طابع ذكرى خاص بالكوادر الطبية المكافحة لوباء كورونا

إزاح الرئيس حسن روحاني الستار عن طابع ذكرى "المجاهدين في الصفوف الأمامية في الحرب ضد كورونا" لتكريم الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة بمرضى كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني قام صباح اليوم الاربعاء وعلى هامش إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مجمع سعدآباد الثقافي، بإزارحة الستار عن طابع ذكرى "المجاهدين في الصفوف الأمامية في الحرب ضد كورونا"، لتقدير وتكريم الأطباء والممرضين والطاقم الصحي والعلاجي الذين بذلوا قصارى جهدهم في سبيل مكافحة وباء كورونا المستجد، بإعتبرا أنهم "أبطال الوطن".

رمز الخبر 1902903

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي