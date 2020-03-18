الزرفي لم يكن ضمن الأسماء المناقشة لرئاسة الوزراء

و قال اليساري في تصريح إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ليس ضمن الأسماء الخمسة التي نوقشت داخل اللجنة السباعية"، مبينا أن تحالفه "لا يقدح بأي شخصية وإنما اعترض على الاليات التي اعتمدها برهم صالح في تكليف شخصية خارج التوافق السياسي".

وأشار اليساري إلى أن "حامي الدستور خرق الدستور لأكثر من مرة عندما كلف علاوي ومن ثم الزرفي وهذه الإجراءات تعد قفز على كتلة البناء الأكثر عددا".

وكان عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي وصف في تصريح سابق، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بـ” المراوغ”، مؤكدا أنه سيكون قادرا على اقناع تحالف الفتح بدعمه.

مصدر: المعلومة