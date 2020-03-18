  1. السياسة
١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٣٢ م

تحالف فتح:

الزرفي لم يكن ضمن الأسماء المناقشة لرئاسة الوزراء

الزرفي لم يكن ضمن الأسماء المناقشة لرئاسة الوزراء

اتهم القيادي في تحالف الفتح حسين اليساري، الأربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”المماطلة والتسويف” في رفض تكليف مرشح كتلة البناء الأكثر عددا داخل مجلس النواب، مؤكدا أن الزرفي لم يكن بين الأسماء التي تمت مناقشتها.

و قال اليساري في تصريح  إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ليس ضمن الأسماء الخمسة التي نوقشت داخل اللجنة السباعية"، مبينا أن تحالفه "لا يقدح بأي شخصية وإنما اعترض على الاليات التي اعتمدها برهم صالح في تكليف شخصية خارج التوافق السياسي".
وأشار اليساري إلى أن "حامي الدستور خرق الدستور لأكثر من مرة عندما كلف علاوي ومن ثم الزرفي وهذه الإجراءات تعد قفز على كتلة البناء الأكثر عددا".
وكان عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي وصف في تصريح سابق، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بـ” المراوغ”، مؤكدا أنه سيكون قادرا على اقناع تحالف الفتح بدعمه.

مصدر: المعلومة

رمز الخبر 1902906

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي