إيران تنتج ما يزيد عن 117 مليون طناً من المحاصيل الزراعية والحيوانية

وجاء ذلك في تصريح لرئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الزراعة الايرانية كريم احمدي: ان حجم انتاج انواع المحاصيل الزراعية في العام 2019 بلغ 81.2 مليون طنا ومساحة الاراضي الزراعية 11.1 مليون هكتار.

واضاف: ان انتاج القمح بلغ 13.3 مليون طنا من حوالي 5.4 مليون هكتار، وهو ما يمثل 16.4 % من اجمالي المحاصيل الزراعية، ونسبة الاراضي المزروعة بالقمح 48.7 % من اجمالي الاراضي الزراعية.

وتابع احمدي قائلا: كما تجاوز انتاج الحبوب 20.45 مليون طنا، ومساحة الاراضي المزرعة 7.6 مليون هكتار.

واشار رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الزراعة الايرانية الى حجم انتاج محاصيل البستنة بلغ 20.53 مليون طنا ومساحة الاراضي المستحصلة منها حوالي 2.46 مليون هكتار.

واوضح ان محصول البرتقال والعنب والتفاح شكل اكبر نسبة في انتاج الفواكه اذ بلغ 15.1، 14.8، و14.3 مليون طنا على التوالي.

وتابع قائلا: زاد إنتاج منتجات البروتين في البلاد من 14.23 مليون طنا في العام 2017 الى 14.77 مليون طنا في العام 2018، وهو ما يمثل نموا بنسبة 3.8 %.

واوضح احمدي انتاج اللحوم الحمراء بلغ 829.5 ألف طنا (5.62 %) ، الحليب 10.588 مليون طنا (71.71 %)، لحم الدجاج 2.355 مليون طنا (15.95 %)، بيض المائدة 901.5 ألف طنا (6ز11 %)، والعسل 90.5 ألف طنا (0.61%).

ولفت رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الزراعة الايرانية الى انتاج الثروة السمكية ارتفع من مليون و202.1 ألف طنا في العام 2017 الى مليون و238.6 ألف طنا في العام 2018 مما يمثل زيادة مقدارها 3 %./انتهى/.