جهانغيري يؤكد ضرورة التزام المنازل لاحتواء وباء كورونا

وخلال حديثه مع محافظ اصفهان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مساء الخميس قال جهانغيري انه من أجل ضمان سلامة المجتمع واحتواء وباء كورونا لا سبيل امامنا سوى التزام العزل الاجتماعي والبقاء في المنازل والمشاركة الجماعية في سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية.

واضاف: ان التقارير تشير الى ان 85 % من المواطنين في بعض المحافظات لم يسافروا (خلال عطلة عيد النوروز) الا ان الـ 15 % الباقين اما انهم لم يأخذوا خطر كورونا على محمل الجد واما انهم لا يعيرون أهمية لسلامتهم وسلامة الآخرين ذلك لان الفرد المصاب يمكن ان يصيب الكثير من الافراد القريبين منه والآخرين.