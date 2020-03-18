الجيش الامريكي يعلن ارتفاع عدد الجنود المصابين بكورونا الى 49

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنه بالإضافة إلى الجنود، أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين الماضي، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ونائبه دیفید نوركویست، قيد الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال البنتاغون إن هذا الإجراء جاء بعد إصابة عدد من موظفي الوزارة بالفيروس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إغلاق الحدود مع كندا كإجراء احترازي من تفشي كورونا، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على حركة التجارة بين البلدين.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الولايات المتحدة وضعت سيناريو توقعت من خلاله إصابة ما بين 160 و214 مليون شخص على أراضيها بفيروس كورونا.