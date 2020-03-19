ظريف يبحث مع نظيرته الكينية دور الحظر الاميركي في عرقلة عمليات مكافحة تفشي فيروس كورونا

وخلال الوزيران محمدجواد ظریف ورایشل اومامو، خلال اتصال هاتفي عصر اليوم الخميس، حول المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في بلدان العالم والدور السلبي للحظر الاميركي الظالم واللاشرعي والاحادي في عرقلة نشاطات مكافحة تفشي فيروس كورونا في ايران.

كما تباحث الوزيران حول الشؤون الانسانية المرتبطة بالسجناء.

ويشار الى ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد أجرى اتصالات هاتفية مع العديد من نظرائه في البلدان الاخرى مثل فرنسا واندونيسيا والسويد وجنوب افريقيا وبريطانيا وروسيا والصين وصربيا وكرواتيا واذربيجان والنمسا والنرويج والاتحاد الاوروبي وغيرهم على خلفية تفشي فيروس كورونا ودعاهم الى عدم الامتثال للحظر الاميركي المفروض على ايران في سياق نشاطات مكافحة تفشي فيروس كورونا.