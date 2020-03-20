وزير الخارجية الباكستاني يدعو امريكا لانهاء الحظر على إيران

وزير الخارجية الباكستاني " شاه محمود قريشي" ، الذي دخل الحجر الصحي بعد يومين من عودته من الصين، كتب اليوم (الجمعة) رسالة يدعو فيها إلى الرفع الفوري للحظر الأمريكي على إيران.

وقال قريشي في رسالة صباح اليوم : نؤكد موقف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مؤخرا بشأن رفع العقوبات عن ايران.

وأضاف: إن عدد ضحايا فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية آخذ في الازدياد، وكما قال وزير الخارجية الإيراني ، فإن الحظر الأمريكي جعل الشعب الايراني يواجه مصاعب في مكافحة الفيروس.

واكد وزير الخارجية الباكستاني إن محاربة كورونا هي قضية إنسانية، ولهذا ندعو إلى الرفع الفوري للعقوبات الأمريكية على إيران.