روحاني: أعداد الوفيات والمرضى الداخلين الى المستشفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً

وعقدت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في ايران صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وحضور كبار المسؤولين التنفيذيين والقضائيين ورئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري.

وقال الرئيس روحاني في الاجتماع، تم تقديم تقرير في هذا الاجتماع يفيد بأن أعداد المرضى الداخلين الى المستشفيات في المحافظات الايرانية شهد انخفاضاً كما ان أعداد الوفيات (بسبب فيروس كورونا) شهدت أيضا إنخفاضاً وهذا أمر مهم بالنسبة لنا لتقييم خطواتنا المتخذة بهذا الشأن حتى الآن.

وأشار الى ضرورة تقليل سفر المواطنين بين المحافظات قدر المستطاع مضيفا القول : اطلب من مواطنينا الاعزاء الالتزام بالتعليمات بشكل جدي .

ولفت الرئيس روحاني الى ضرورة ان يتم حجر المصاب بفيروس كورونا المستجد في مكان ما، ولا يصح ان يتحرك في المجتمع وقال : تقرر ان يزاول ثلث الموظفين اعمالهم وتعطيل الثلثين الاخرين، لتقديم الخدمات.