العميد نصيرزاده: سلاح الجوّ يعدّ خطة لتصنيع مقاتلات تختفي عن الرادرات

وقال نصيرزاده، في تصريح متلفز مساء السبت، إن اسطولنا الجوي لايستطيع الاختفاء عن رصد الرادارات الا ان خططا جديدة تم وضعها ويتم تنفيذها حاليا لتصنيع مواد تجتذب موجات اجهزة الرادار لتستطيع طائراتنا الاختفاء.

واضاف: اننا نعمل على تصنيع طائرات جديدة تكون تصاميمها بشكل تستطيع الاختفاء عن أجهزة الرصد والمراقبة.

واشار الى تصنيع مقاتلات "كوثر" محلية الصنع، موضحاً انه تم تصنيع عشرة منها لحد الآن وستشارك ثلاثة منها في الاستعراض العسكري الخاص بيوم الجيش (17 نيسان/ ابريل).

ولفت الى ان سلاح الجو الايراني يمتاز عن غيره بأنه يعتمد على الطاقات الداخلية في البلاد تماماً وهو مايجعله فريدا من نوعه.

ونوه الى ان قطاع الصناعات الدفاعية في ايران يعمل حالياً على تنفيذ مشاريع عديدة تعتمد تصنيع اسلحة ذكية وعالية الدقة للغاية.

واشار الى مشروع تصنيع صواريخ كروز جوي، لافتا الى احراز تقدم طيب في هذا المجال، معربا عن أمله بازاحة الستار عنه في العام المقبل (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)./انتهى/