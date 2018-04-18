  1. السياسة
١٨ أبريل ٢٠١٨ - ١٥:١٤

ايران تعتمد عملة اليورو في التقارير المالية الحكومية بدل الدولار

ايران تعتمد عملة اليورو في التقارير المالية الحكومية بدل الدولار

أعلن مجلس الوزراء الإيراني أنه من اليوم فصاعدا سيتم اعتماد عملة اليورو في اعداد التقارير ونشر الاحصائيات والمعلومات المالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان  مجلس الوزراء الايراني عقد جلسته الاعتيادية برئاسة الرئيس حسن روحاني اليوم الاربعاء.

کما كلف مجلس الوزراء، البنك المركزي بادارة واعلان سعر الريال مقابل اليورو بشكل متواصل./انتهى/

رمز الخبر 1883060

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