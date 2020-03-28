شركة "طيران الخليج" ترفض ان تقل عالقين عائدين من مشهد الى المنامة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان شركة "طيران الخليج" وفي قرار مفاجئ وغير مسؤول رفضت ان تقل 76 مواطنا بحرينيا عالقا في مسقط الى المنامة .

هذا وبعد ان رفضت المنامة استقبال نحو 2000 مواطن بحريني قصدوا موطنهم عائدين من مدينة مشهد الايرانية يوم الاربعاء الماضي.

وقرر جزء من هؤلاء المواطنين التصرف بشكل شخصي، أنفقوا الكثير من الأموال، أما رحلتهم فكانت حكاية أخرى، لقد غادر جزء من هؤلاء البحرينيين مشهد على نفقتهم الخاصة، إلى طهران، ومن طهران إلى الدوحة ومن الدوحة إلى مسقط، وكان من المفترض لرحلة طيران الخليج القادمة من مسقط أن تقلهم إلى البحرين أخيراً.

عوائل 76 بحرينياً عائداً تواصلوا مع السلطات البحرينية، وأبلغوهم بقدومهم، وقامت الجهات الطبية المختصة بالتواجد في المطار لاستقبالهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم فور وصولهم، لكن أوامر عليا وصلت للطواقم الطبية تطلب منهم المغادرة لأنها لا تريد الآن استقبال المتواجدين في مسقط.