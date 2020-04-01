تسجيل 2987 اصابة جديدة في البلاد وعدد المتعافين يصل إلى15473 شخص

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الاربعاء: منذ طهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 2987 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 47593 اصابة.

واضاف جهانبور : لحسن الحظ فقد تماثل للشفاء 15473 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لحد الآن.

واشار جهانبور الى وقوع 138 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 لترتفع الوفيات الى 3026 حالة وفاة.

واوضح ان 3871 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.

واشار الى ان عدد المشاركين في خطة التشخيص الاولي لفيروس كورونا بلغ اكثر 67 مليون شخص. /انتهى/