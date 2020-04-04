منظمة الغذاء والدواء الايرانية تعلن النتيجة النهائية لدواء يعالج كورونا خلال هذا الأسبوع

وقال مهرعلیان، في تصريح صحفي لاذاعة طهران، ان هذا الدواء تم تصنيعة للمرة الاولى في اليابان عام 2014 لمعالجة الانفلونزا من نوع B ومن ثم استخدم لمعالجة فيروس الايبولا.

واضاف: ان هذا الدواء قديم حيث اختير في الصين من بين مجموعة تضم نحو 100 دواء استخدمت مؤخرا بعد تفشي فيروس كورونا في هذا البلد حيث كان تأثيره ايجابيا على المصابين.

وتابع: ان باحثينا طلبوا من الصين ارسال كمية منه حيث تم ارساله الى البلاد عبر سفارتنا في بكين قبل أقل من شهر وبدأت الاختبارات تجرى عليه من قبل فريق من الباحثين الايرانيين الذين ينتظرون بلوغ النتيجة النهائية.

ولفت الى ان الشركات الايرانية المعرفية كشفت تركيبة هذا الدواء والمواد الاولية الداخلة فيه ونجحت في انتاج نحو 5 آلاف قرص منه وسيبدأ العمل بانتاجه بحجم صناعي بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات ونيل النتائج المتوخاة.

ونوه الى ان ايران ستصدر هذا الدواء الى البلدان الاخرى في حال التوصل الى النتائج المطلوبة كما انها نجحت في انتاج جميع المواد الاولية الداخلة في تركيبته.