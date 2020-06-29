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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:١٩ ص

إيران تنتج لقاحاً لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري

إيران تنتج لقاحاً لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري

أشار المدیر العام لمکتب تطویر التکنولوجیا الصحیة بوزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی، مؤکّداً أن عدداً من الشرکات الإیرانیة المعرفیة تعمل حالیاً علی إعداد لقاح لفیروس کورونا، ومن المحتمل أن تعلن إحدی هذه الشرکات نجاحها فی التوصّل الی اللقاح بنهایة العام الجاری.

وأشار "حسين وطن بور" المدير العام لمكتب تطوير التكنولوجيا الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي اليوم الإثنين، الى أن إيران تسير في مجال إنتاج اللقاحات في مصاف الدول الرائدة، وإنجازات إيران يمكن أن تنافس الشركات العالمية، منوّهاً الى أن عدداً من الشركات المعرفية تعمل لإعداد لقاح لفيروس كورونا، وقريباً ستقدم إحدى الشركات نجاحها في إنتاج اللقاح، كما أن بقية الشركات حقّقت تقدّماً جيداً في هذا المجال، وسيصل هذا الإنجاز إلى مرحلة الإنتاج بحلول نهاية العام نظراً لجهودها وطاقاتها العلمية".

/انتهى/

رمز الخبر 1905365

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