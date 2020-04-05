رئيس الجمهورية: قدرات المفكرين الشباب الإيرانيين في مكافحة "كورونا" مدعاة للفخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استمع الرئيس روحاني خلال الزيارة التي جاءت على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، الى تقاير وزيري الصناعة والدفاع ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، ومسؤولي عدد من الشركات المعرفية المشاركة في هذا المعرض، كما تفقد احدث الانجازات في مجال تصنيع الاجهزة الطبية والاجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كوروبا على صعيد البلاد.

معرض الانجازات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بطهران، يضم نماذج للمنتجات والاجهزة محلية الصنع في مجال احتواء هذا المرض؛ بما في ذلك اجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة للمصابين بالالتهابات الرئوية جراء هذا الفيروس، وايضا اجهزة انتاج الكمامات باستخدام النانو تكنولوجيا ومواد التطهير واجهزة الكشف عن الاصابة بالفيروس والكامرات الحرارية والملابس الطبية الواقية.

واعتبر الرئيس، خلال الزيارة، الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة مرض كورونا والوقاية منه كبيرة وقال: "إن قدرات المفكرين الشباب والمنتجين لدينا في مجال مكافحة مرض كورونا مدعاة للفخر"./انتهى/