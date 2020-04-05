روحاني يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة لتحريك عجلة اقتصاد البلاد بالتركيز على البروتوكولات الصحية

واشاد الرئيس الايراني حسن روحاني في الجلسة المسائية لمجلس الوزراء اليوم الاحد من جديد بمنتسبي القطاع الطبي والصحي بالبلاد وقال ان صحة المواطنين هي الأولوية الاولى للبلاد ، ولكن توفير فرص العمل والإنتاج والعمل في العمل الذي سمي بعام قفزة الانتاج أيضا يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

وصرح الرئيس روحاني، أنه رغم ان واجب الحكومة هو دعم الطبقات الضعيفة ولكن عليها في نفس الوقت اتخاذ جميع التدابير اللازمة توفير فرص العمل والانتاج والعمل من خلال مراعاة البروتوكولات الصحية لتحريك عجلة اقتصاد البلاد.

وعرض وزير الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء تقريراً عن عملية مكافحة وباء كورونا في البلاد ، وبعد ذلك ، أعربت الاجهزة التنفيذية المختلفة هواجسها بشأن الصحة والتعليم والعمل والانشطة الاقتصادية.

ورداً على إغلاق المواقع والأماكن السياحية للقطاع الخاص لمنع انتشار الفيروس التاجي ، فوض مجلس الوزراء وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بالعمل على معالجة المشاكل التي واجهة هذا القطاع ./انتهى/