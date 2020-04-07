ظريف يتحدث هاتفيا مع نظيره التركي

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" ونظيره التركي "مولود تشاويش اوغلو"، حيث اعرب ظريف عن تضامنه مع تركيا حكومة وشعبا نظرا لانتشار فيروس كورونا في هذا البلد؛ مؤكدا استعداد طهران للتعاون الشامل مع انقرة في هذا الخصوص.

واستعرض الجانبان الايراني والتركي، خلال الاتصال، تعاون البلدين في مجال النقل وترانزيت السلع.

وبحسب الاحصائية الصادرة عن وزارة الصحة التركية، فقد بلغ اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل هذا البلد 30 الفا و217 شخصا، والوفيات 3 الاف و148 حالة.