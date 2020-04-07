اصدار كتاب «قصة الحرب في قلب الحرب» من وجهة نظر الكاتب الفرنسي الدكتور «انیس دفویکتور»

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه نشرت دار مطبوعات «الواحة» ومؤسسة الفارابي السينمائية بمناسبة يوم فن الثورة الاسلامية والسنة الأربعين لانطلاق الدفاع المقدّس، كتاب «قصة الحرب في قلب الحرب» الذي يسلّط الضوء على وثائقيات الشهيد سيد «مرتضى أفيني».

وتم إعداد كتاب «قصة الحرب في قلب الحرب» مع نظرة على الأفلام الوثائقية للشهيد سيد «مرتضى أفيني» وتأليف د. «أنيس دوفيكتور» Agnès Devictor أستاذ في جامعة السوربون. والكتاب من ترجمة «محمد مهدي شاكري» وتدقيق وإشراف «مريم أميني».

وكانت قد أمرت «إيفري» بترجمة هذا الكتاب قبل عامين، وبعد التوقيع على عقد ثلاثي من إنتاج «إيفري» ومؤسسة فارابي للسينما ودار نشر «الواحة»، تمت ترجمة الكتاب إلى اللغة الفارسية بواسطة «محمد مهدي شاكري».

وتم الانتهاء من الكتاب ونُشر في الأشهر الأخيرة من العام الماضي ليتم تقديمه عشية (ذكرى استشهاد سيد مرتضى أفيني، ويوم الفن للثورة الإسلامية).

وجاء في ملاحظة الكاتب: قد اتخذ القرار بمشاركة دار نشر «الواحة» في نشر هذا الكتاب بطريقة تمكنه من ملء شاغر البحث المنهجي في مجال الأعمال

السينمائية وكتابات الشهيد أفيني.

ويتضمن كتاب «قصة الحرب في قلب الحرب» أربعة فصول في سياق «الحرب وفقًا للسينما الروائية» (بما في ذلك 4 أقسام عن خصائص النوع، أجيال من

المصورين السينمائيين ، السيميائية ، صورة كربلاء العقلية في المشهد السينمائي، إلخ)، «ثورة في عيون شيء آخر تصوير» (بما في ذلك قسمين عن الحداثة، والتجارب ، والالتزام بالسرد والمنظور)، «أفلام مرتضى أفيني من جبهة الحرب» (بما في ذلك 3 أقسام حول المنهجية ، والمنظور الأنثروبولوجي،

والتأملات وصور الإزالة) و «من بين مرئي وغير مرئي - وثائقي الحرب كطقوس صوفية» (يتضمن 4 أقسام عن تأثير التصوف الشيعي، والمراجع الغامضة،

والتفسير السينمائ ، وما إلى ذلك) يقدم للقراء لمسة مختلفة.

مؤلف الكتاب (أنيس دوفيكتور ) ولد عام 1971، ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية المقارنة، ويحمل درجة الدكتوراه في السياسة الثقافية من

الجمهورية الاسلامية الإيرانية. ويعمل أستاذاً للدراسات العليا في جامعة أفينيون ويقوم بتدريس تاريخ السينما وتاريخ الفن في جامعة السوربون منذ

عام 2011. بالإضافة إلى عمله البحثي ومشاركته في الأحداث الثقافية المختلفة ، قام أنيس دوفكتور بتأليف كتاب لصور المحاربين وشهداء الحرب

المفروضة في السينما. كتاب «قصة الحرب في قلب الحرب» هو جزء من هذا الكتاب الذي اختاره المؤلف للنشر في إيران.

وجاء في مقدمة هذا الكتاب: على مدى تاريخ السينما، من النادر أن يحدث لك أن تحاكي الحرب التي تدور خارج قاعات السينما وتدور في شكل فيلم روائي طويل على الشاشة. بهذه الطريقة، تركز هذه الدراسة على المنظور السينمائي في أعمال مرتضى أفيني. يسعى هذا الكتاب للبحث في محتوى هذه الأفلام، والنظر في الظروف التي تم إنتاجها في ظلها، من التصوير إلى التفسير القائم على الأحداث، كما يوضّح كيف أن هذه الأفلام هي مورد قيم للمشاركة

في تاريخ هذه الحرب والتاريخ العالمي لسينما الحرب.