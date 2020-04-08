  1. السياسة
٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٥٣ ص

في إتصال هاتفي

رئيسي: يهنئ بمناسبة العام الإيراني الجديد وولادة إمام الزمان

رئيسي: يهنئ بمناسبة العام الإيراني الجديد وولادة إمام الزمان

أجرى رئيس السلطة القضائية الايرانية أمس الثلاثاء إتصالاً هاتفياً مع مراجع الدين في مدينة قم، هنأهم بمناسبة العام الإيراني الجديد وولادة إمام الزمان، شارحا اداء السلطة خلال العام الماضي (العام الايراني انتهى في 19 اذار/مارس) في سبيل مكافحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن رئيس السلطة القضائية في إيران حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي"  اتصل  هاتفيا بمراجع الدين؛ آية الله ناصر مكارم شيرازي، آية الله حسين نوري همداني، آية الله شبيري زنجاني، آية الله وحید خراساني، آية الله صافي كلبايكاني، آية الله جوادي آملي، آية الله جعفر سبحاني، آية الله مظاهري، آية الله علوي جرجاني، وهنأهم بدوره بمناسبة  حلول العام الايراني الجديد وذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى ظهوره الشريف) الذي يصادف غدا.

من جانبهم هنأ مراجع الدين بهذه المناسبة، ووجهوا الشكر والتقدير للسلطة القضائية لجهودها خلال العام الماضي واجراءاتها فيما يتعلق بالحد من تفشي فيروس كورونا، واعتبروها باعثة على الامل لدى المواطنين.

كما ابتهلوا للباري تعالى بالتوفيق لرئيس السلطة القضائية وسائر مسؤولي السلطة في اداء مهامهم. /انتهى/

رمز الخبر 1903252

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