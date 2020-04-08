رئيسي: يهنئ بمناسبة العام الإيراني الجديد وولادة إمام الزمان

وأفادت وكالة مهر للانباء أن رئيس السلطة القضائية في إيران حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي" اتصل هاتفيا بمراجع الدين؛ آية الله ناصر مكارم شيرازي، آية الله حسين نوري همداني، آية الله شبيري زنجاني، آية الله وحید خراساني، آية الله صافي كلبايكاني، آية الله جوادي آملي، آية الله جعفر سبحاني، آية الله مظاهري، آية الله علوي جرجاني، وهنأهم بدوره بمناسبة حلول العام الايراني الجديد وذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى ظهوره الشريف) الذي يصادف غدا.

من جانبهم هنأ مراجع الدين بهذه المناسبة، ووجهوا الشكر والتقدير للسلطة القضائية لجهودها خلال العام الماضي واجراءاتها فيما يتعلق بالحد من تفشي فيروس كورونا، واعتبروها باعثة على الامل لدى المواطنين.

كما ابتهلوا للباري تعالى بالتوفيق لرئيس السلطة القضائية وسائر مسؤولي السلطة في اداء مهامهم. /انتهى/