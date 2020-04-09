لليوم الثاني على التوالي نحو ألفي وفاة بكورونا في أمیركا

وذكرت جامعة هوبكنز الأمیركية أن الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصابا بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14.695 حالة وفاة.

ومساء الثلاثاء، قالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 1939 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك أعلى حصيلة يومية يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف، ما يعني أنها قد تلحق قريبا بركب كل من إيطاليا (17.127 وفاة) وإسبانيا (13.798 وفاة).

وكان الرئيس الأمیركي دونالد ترامب، قال إن الأسبوع المقبل سيكون صعبا بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنه يرى بصيص أمل.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض حول مكافحة الفيروس، أن شركات الأدوية تعمل على قدم وساق، للوصول إلى لقاح مضاد لكورونا في أسرع وقت.

المصدر:العين الاخبارية

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