نتغلب على جائحة كورونا عبر قدراتنا الداخلية

صرح مساعد الشؤون التنسيقية ورئيس أركان الجيش الادميرال حبيب الله سياري في حديث خاص مع وكالة مهر للأنباء، ان جائحة كورونا العالمية أثبتت أن كل دولة تسعى وراء مصالحها فقط، والدول التي تدعي التطور قامت بقرصنة كمامات الدول الاخرى في المطارات، حيث أن الولايات المتحدة قامت بسرقة الكمامات التي اشترتها الدول الاخرى وشهدنا كيف هرع المواطنون في هذه الدول في المتاجر لشراء المواد الغذائية والسلع الأساسية وقاموا بضرب بعضهم البعض من اجل أوراق المرحاض، ذلك يظهر لنا أن الحضارة التي يدعيها هؤلاء هي في الظاهر فقط وتختفي عند ظهور أزمات مثل كورونا.

وأشار سياري الى إجراءات الجيش من اجل مكافحة فيروس كورونا وقال: رغم جميع العقوبات والعداء تجاه الشعب الايراني والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها، لكن هل شهدنا ما شهدناه في أمريكا ودول أخرى عند تفشي فيروس كورونا؟ كلا، ابدا، بل أن هذا الشعب قام بتقديم التضحيات من أجل بعضهم البعض دون أن ينسى المبادئ الانسانية والاخلاقية، ذلك ما يبلور هوية الشعب الايراني وحضارته العريقة.

وأكد سياري: فيما يخص أزمة كورونا وباقي الازمات والمشاكل التي نعاني منها، نعلم أن لا حل أمامنا سوى الاعتماد على انفسنا، وفي هذه الظروف ايضا يجب أن نأتي الى ميادين العمل ونساعد الشعب ونقوم بإنتاج الكمامات والمواد المعقمة واجهزة التنفس الصناعي وأسرّة المستشفيات ومراكز العلاج والنقاهة، ولا ننتظر مساعدة الدول الاخرى، سيما الدول الغربية ورفع العقوبات.

وقال سياري: يجب الالتفات الى هذه النقطة أنه لا احد يقدم المساعدة لنا دون مقابل، لذلك يجب أن نثق بأنفسنا ونستفيد من خبراتنا وعلمنا وقدراتنا الداخلية ونعتمد على طاقاتنا الشابة، ونعمل من أجل مكافحة كورونا./انتهى/.