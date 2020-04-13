دول اوبك بلس تتفق على خفض انتاجها اليومي للنفط

وقال زنكنه في تصريح له مساء الاحد انه وفقا لهذا الاتفاق سيتم خفض الانتاج اليومي للنفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا (تقوم اميركا بخفض انتاجها بمقدار 300 الف برميل بدلا عن المكسيك) خلال شهري ايار /مايس وحزيران /يونيو القادمين من قبل الدول الاعضاء في منظمة اوبك وغير الاعضاء فيها.

وفي تصريحه الصحفي الذي جاء في ختام الاجتماع الطارئ العاشر لوزراء النفط والطاقة للدول الاعضاء في منظمة اوبك وغير الاعضاء فيها والمعروفة باسم اوبك بلس، والذي عقد بطريقة الفيديو كونفرانس، قال زنكنة، ان هذا الاجتماع جاء استمرارا للاجتماع الذي عقد الخميس والجمعة حيث لم يتم الاتفاق فيه على خفض بمقدار 10 ملايين برميل يوميا بسبب معارضة المكسيك.

وتابع زنكنه، انه وفقا للحصص المتفق عليها كان من المفترض ان تخفض المكسيك انتاجها بمقدار 400 الف برميل الا ان وزير الطاقة المكسيكي رفض ذلك.

واضاف، ان المكسيك وافقت تاليا على خفض انتاجها بمقدار 100 الف برميل كما ان اميركا وعدت بخفض مقداره 300 الف برميل لتحقيق مقدار الخفض الذي لم توافق عليه المكسيك.

وقال زنكنه انه تم تاليا الاتفاق على خفض المعروض في السوق بمقدار 10 ملايين برميل يوميا خلال شهري ايار وحزيران ومن ثم خفض المعروض بمقدار 8 ملايين برميل يوميا خلال الاشهر الستة التي تليهما وبالتالي خفض المعروض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا خلال الاشهر الـ 16 التي تليها اي من بداية 2021 الى نيسان / ابريل 2022 .

واضاف، ان بقية القرارات متعلقة بالدول المنتجة للنفط خارج اوبك بلس.

واشار زنكنه الى ان وزراء النفط والطاقة لمجموعة "جي 20" وافقوا على خفض المعروض في السوق بمقدار 3.7 مليون برميل يوميا لمدة عام واحد واضاف، ان ترتيبات هذا الاتفاق ستحدد بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) علما بان السعودية والكويت والامارات وافقت ايضا على خفض المعروض بمقدار نحو 2 مليون برميل يوميا فضلا عن خفض حصتها في اطار الاتفاق.

واوضح وزير النفط بان ايران وبسبب الحظر الى جانب ليبيا وفنزويلا مستثناة من خفض الانتاج.