  1. الإجتماعي
١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٤ م

قوى الأمن الداخلي تضبط نحو طن من الافيون شرقي ايران

قوى الأمن الداخلي تضبط نحو طن من الافيون شرقي ايران

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد) "العميد مجيد شجاع" عن ضبط طن واحد و16 كغم من الإفيون والحشيش في مدينة طبس التابعة للمحافظة.

وأضاف العميد شجاع في تصريح له اليوم الإثنين، ان قوات الأمن الداخلي في مدينة طبس تمكنت من العثور على 881 كغم من الإفيون و135 كغم من الحشيش أثناء تفتيش شاحنة للوقود، تم تخبئتها فيها باحتراف.

وتم القبض على المهربين وحجز الشاحنة التي كانت بحوزتهم.

رمز الخبر 1903363

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 7 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي